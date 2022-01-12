В Совфеде предлагают разрешить водителям не посещать ГИБДД при переводе авто на газ

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предлагает упростить процедуру перевода автомобильного транспорта на газомоторное топливо, в частности исключить из нее стадию обращения в ГИБДД для получения разрешения на внесение изменений в конструкцию авто. Письмо, направленное министру энергетики РФ Николаю Шульгинову, есть в распоряжении ТАСС.

"В качестве мер, направленных на решение проблемных вопросов, регионами предлагается исключить из процедуры переоборудования транспортных средств первое обращение в ГИБДД с целью разрешения на внесение изменений в конструкцию транспортного средства при установке газобаллонного оборудования для использования природного газа в качестве моторного топлива, так как аналогичное заключение предоставляет испытательная лаборатория, а информация о наложенных ограничениях регистрационных действий на транспортное средство находится в свободном доступе", - говорится в документе.

Как отмечает сенатор, по данным из 27 регионов, которым оказывается господдержка при переводе транспорта на газомоторное топливо, на конец ноября 2021 года соответствующие изменения внесены в конструкции более 22 тыс. единиц транспортных средств. В числе проблем, препятствующих развитию рынка газомоторного топлива, регионы указывают в том числе на ограниченное количество приемных дней у инспекторов для оформления документов на переоборудование авто, в виду чего затруднена работа с ГИБДД, а также на длительное согласование документации перед началом работ. "Подготовка документов для регистрации в ГИБДД в отдельных регионах стала составлять до 180 рабочих дней, что затрудняет получение заказчиками свидетельств о регистрации транспортных средств с отметкой о переоборудовании на газомоторное топливо", - подчеркивается в письме.

Кутепов также предлагает министру увеличить количество испытательных лабораторий, оказывающих услуги по оформлению разрешительной документации при установке газобаллонного оборудования. "По информации от перевозчиков, осуществляющих межмуниципальные и муниципальные перевозки, проблемами при реализации мероприятий по переоборудованию транспорта для использования природного газа также являются отсутствие заправочных станций, обеспечивающих заправку природным газом, а также удаленность аккредитованной испытательной лаборатории", - отметил сенатор.

Природный газ метан считается наиболее безопасным и экологически чистым топливом, при его использовании объем вредных выбросов сокращается в несколько раз. По сравнению с бензином в отработанных газах метанового двигателя содержится в 2-3 раза меньше оксида углерода, в два раза меньше окиси азота, задымленность снижается в девять раз. Кроме того, использование газа в качестве топлива оправдано экономически, поскольку перевод автомобилей на метан помогает существенно снижать затраты.