На острове Итуруп закрыли дорогу до аэропорта из-за циклона

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 января. /ТАСС/. Движение по автодороге Курильск - аэропорт Буревестник, соединяющей административный центр острова Итуруп (южная группа Курильских островов, Сахалинская область) и единственный аэропорт, в среду закрыли для всех видов транспорта из-за циклона. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области.

"В связи с ограниченной видимостью и метелью, а также с целью предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций с 11:00 местного времени (03:00 мск - прим. ТАСС) 12 января закрыто движение для всех видов автотранспортных средств на автодороге город Курильск - аэропорт Буревестник. Для ограничения движения выставлены посты ГИБДД", - рассказали спасатели.

Автодорога от Курильска до аэропорта на острове Итуруп имеет протяженность 60 километров. Путей объезда нет.

Авиасообщение в регионе

Также из-за метели нарушено внутреннее авиасообщение между югом и севером Сахалина. Отменены рейсы между Южно-Сахалинском и северным городом Александровск-Сахалинским. Новая информация о вылетах появится только 13 января. Кроме того, задержаны с 09:00 почти до 20:00 утренние рейсы из Южно-Сахалинска в Оху (самый северный город Сахалина). Из Охи в областной центр пассажиры в этот день тоже не прилетят, так как обратные рейсы должны были выполнять те же самолеты.

Авиасообщение с другими регионами не нарушено.

Ранее спасатели объявили штормовое предупреждение на 12-13 января в 12 из 18 районов Сахалинской области. По информации Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Сахалинской области, днем 12 и 13 января на территории южной и центральной частей Сахалина, а также южной группы Курильских островов (Сахалинская область) ожидаются сильная метель, штормовой, местами ураганный, ветер.

Сейчас в Сахалинской области бушуют метель и ветер, отмечается очень плохая видимость. Температура воздуха в Южно-Сахалинске по состоянию на 12:30 - минус два градуса. Из-за погоды закрылась паромная переправа, соединяющая Сахалин и материк.