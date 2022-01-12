Экспертиза показала, что песня Монеточки по иску Костюшкина не является пародией

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Экспертиза песни "Мама, я не зигую" певицы Монеточки (Екатерины Гырдымовой), назначенная судом, показала, что она не относится к жанру музыкальной пародии. Исследование также выявило заимствования из песни подавшего иск о защите авторских прав экс-участника дуэта "Чай вдвоем" Стаса Костюшкина, говорится в результатах экспертизы, переданных ТАСС представителями певца.

Костюшкин подал иск к Гырдымовой, он требует взыскать 900 тыс. рублей. Его адвокат Роман Лалаян сообщал, что она переделала композицию певца "Женщина, я не танцую" в свою песню "Мама, я не зигую" и использовала на концертах без каких-то договоренностей с ним. По словам представителя Монеточки, певица сделала пародию.

"Произведение 2 (песня Монеточки - прим. ТАСС) представляет собой самостоятельную музыкально-поэтическую композицию песенного жанра, в которой используется заимствованный музыкальный материал и отдельные текстовые конструкции. <…> Произведение 2 не относится к жанру музыкальной пародии", - говорится в результатах экспертизы.

Согласно результатам исследования, эксперты посчитали, что объем заимствованного материала в песне Монеточки составляет от 25% до 50% в зависимости от методики подсчета. "При этом практически все обнаруженные различия в мелодической линии припевов носят "технический" характер", - уточняется в экспертизе.

Иск был подан в Чкаловский районный суд Екатеринбурга, который и назначил судебно-музыковедческую экспертизу. На последнем заседании было вынесено определение о передаче гражданского дела по подсудности в Басманный районный суд города Москвы.

Монеточка - сценический псевдоним певицы Елизаветы Гырдымовой из Екатеринбурга, которая также является автором музыки и текстов песен. В 2018 году она выпустила альбом "Раскраски для взрослых", в 2020-м - "Декоративно-прикладное искусство".