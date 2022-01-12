В ЕАО планируют заменить все ветхие трубопроводы горячего и холодного водоснабжения

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Все ветхие трубопроводы горячего и холодного водоснабжения в Еврейской автономной области будут заменены в рамках программы, рассчитанной до 2030 года, сообщило управление по информационной политике аппарата губернатора и правительства области.

"Предел прочности жилищно-коммунального комплекса Еврейской автономной области исчерпан лет пятнадцать назад. Поэтому родилась программа, по которой мы должны заменить все ветхие трубопроводы горячего и холодного водоснабжения. Сейчас подписывается концессия по воде и водоотведению по программе "Чистая вода", плюс концессионное соглашение через КРДВ, это так называемая дальневосточная концессия", - цитируют в сообщении слова губернатора региона Ростислава Гольдштейна.

В регионе разработали программу комплексной модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, мероприятия программы рассчитаны до 2030 года, уточнили ТАСС в управлении.

Со ссылкой на губернатора сообщается, что сейчас идут переговоры между КРДВ, "Запсибгазпромом" и ВТБ по поводу концессионного соглашения, которое позволит заменить все 114 котельных в области и трубопроводы. На начальном этапе котельные будут работать на твердом топливе, на угле Сибирской угольной энергетической компании, а в перспективе - на деревянных и торфяных пеллетах.