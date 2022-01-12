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В Москве 12 января ожидают облачную погоду с прояснениями и до 12 градусов мороза

Скорость северного ветра не превысит 10 м/с

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют небольшой снег, гололедицу и до 12 градусов мороза в Москве в среду, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в Москве будет до 12 градусов мороза, ночью - до минус 19 градусов. В Подмосковье температура опустится до минус 15 градусов, в ночь на четверг - до 20 градусов мороза (при прояснениях - до минус 25 градусов).

Скорость северного ветра не превысит в среду 10 м/с. Желтый уровень погодной опасности будет действовать в Московском регионе из-за гололедицы до 11:00 четверга.

Атмосферное давление в регионе составит 756 мм ртутного столба.

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