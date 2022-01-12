ВПЭС: во Владивостоке полностью изношены более 93% тепловых сетей

ВЛАДИВОСТОК, 12 января. /ТАСС/. Тепловые сети Владивостока нуждаются в масштабной реконструкции, полностью изношены более 93% из них. Четырехлетняя программа их реконструкции обойдется в 4,5 млрд рублей, сообщил директор Владивостокского предприятия электрических сетей (МУП ВПЭС) Олег Титов, комментарий которого распространила пресс-служба предприятия.

В конце 2021 года во Владивостоке произошло несколько крупных аварий на сетях горячего водоснабжения и теплоснабжения, от этих услуг временно были отключены десятки домов. Титов сообщил, что сейчас на сетях ВПЭС горячего водоснабжения и теплоснабжения зарегистрировано два аварийных порыва.

"В среднем пять-семь порывов в сутки по городу Владивостоку ежедневно. Это ненормальная ситуация, она связана с изношенностью тепловых сетей, которая составляет более 93% сетей, которые изношены на 100%, это является основной причиной аварийности на тепловых сетях. <...> Такой ситуации можно избежать, это требует достаточно больших вложений в тепловые сети, необходима перекладка практически всех тепловых сетей города Владивостока. Нами разработана программа совместно с администрацией города и краевой администрацией по реконструкции тепловой сети на четыре года, она составляет 4,5 млрд рублей, это софинансирование города, края и Фонда развития ЖКХ", - сообщил Титов.

Он уточнил, что это только первый этап программы, масштабные перекладки сетей нужно будет продолжать до тех пор, пока степень их изношенности не снизится хотя бы до 40%.

Ранее СУ СК РФ по Приморскому краю сообщило о начале проверки по факту прорыва на тепловых сетях во Владивостоке, из-за которого 29 декабря 2021 года жители многоквартирных домов оставались без отопления. Прокуратура Владивостока с привлечением прокуратуры Первомайского района города также проводит проверку по фактам нарушений теплоснабжения и горячего водоснабжения более 3 тыс. жителей Владивостока.