Дорогу на территории алтайского туркластера построят в 2022 году

БАРНАУЛ, 12 января. /ТАСС/. Строительство автодороги, ведущей к горе Глухариной на территории туристического кластера "Белокуриха горная" в Алтайском крае завершат до конца 2022 года. На строительство дороги с тротуарами и велосипедными дорожками выделено около 500 млн рублей из федерального бюджета, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минтранса.

"Строительство автодороге на подъезде к горе Глухариная начнется в 2022 году. Это будет дорога с тротуарами, велосипедными дорожками, по ней можно будет двигаться на электроскутерах. Ее протяженность 1,9 км. На строительство автодороги будет направлено более 465 млн 670 тыс. рублей, ввод объекта запланирован в 2022 году", - сказали в пресс-службе.

На эти средства дорожники построят дорогу с использованием современных технологий, обустроят отводы воды с проезжей части, установят ограждения и освещение.

В Минтрансе края отметили, что в 2021 году дорожники уже построили одну дорогу протяженности 2,7 км на территории туркластера "Белокуриха горная" - к горе Мишиной. На эти цели было направлено около 450 млн рублей. Благодаря появлению комфортных дорог к популярному туркомплексу в регионе рассчитывают на увеличение числа туристов на этой территории.

"Белокуриха горная" строится на высоте 600-800 м над уровнем моря - это первый за постсоветскую историю России курорт, который создается с нуля рядом с "материнским" курортом федерального значения "Белокуриха". Территория уже обеспечена подводящими инженерными и транспортными коммуникациями, общий объем финансирования этих работ составил 1,8 млрд рублей. На горах Мишина и Глухариная функционируют горнолыжные комплексы, которые в будущем соединит общая трасса и канатно-кресельная дорога. Гора Мишина является самой высокогорным горнолыжным комплексом в Алтайском крае.