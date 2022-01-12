СМИ: на севере Японии из-за мощных снегопадов приостановил работу аэропорт

ТОКИО, 12 января. /ТАСС/. Обе взлетно-посадочные полосы (ВПП) японского аэропорта Син-Титосэ в северной префектуре Хоккайдо были временно закрыты из-за обильных снежных осадков, которые фиксируются на севере страны последние несколько дней. Об этом в среду сообщил телеканал NHK.

Отмечается, что в настоящее время на ВПП ведутся работы по очистке снега - в этой связи все рейсы, которые должны были вылететь или прибыть в аэропорт до полудня, были отменены. Ожидается, что остальные рейсы будут осуществляться с задержками.

В последние несколько дней на самом северном японском острове Хоккайдо фиксируются сильные снегопады, сопровождаемые шквальным ветром. По прогнозам синоптиков снегопады продлятся еще несколько дней, в некоторых регионах Хоккайдо высота снежного покрова составит до 80 см.