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СМИ: на севере Японии из-за мощных снегопадов приостановил работу аэропорт

В настоящее время на ВПП ведутся работы по очистке снега, информирует телеканал NHK

ТОКИО, 12 января. /ТАСС/. Обе взлетно-посадочные полосы (ВПП) японского аэропорта Син-Титосэ в северной префектуре Хоккайдо были временно закрыты из-за обильных снежных осадков, которые фиксируются на севере страны последние несколько дней. Об этом в среду сообщил телеканал NHK.

Отмечается, что в настоящее время на ВПП ведутся работы по очистке снега - в этой связи все рейсы, которые должны были вылететь или прибыть в аэропорт до полудня, были отменены. Ожидается, что остальные рейсы будут осуществляться с задержками.

В последние несколько дней на самом северном японском острове Хоккайдо фиксируются сильные снегопады, сопровождаемые шквальным ветром. По прогнозам синоптиков снегопады продлятся еще несколько дней, в некоторых регионах Хоккайдо высота снежного покрова составит до 80 см.

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