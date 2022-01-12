Услуги ЗАГСов можно получить в центрах "Мои документы" по экстерриториальному принципу

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Все услуги ЗАГСов теперь можно получить в офисах "Мои документы" в Москве независимо от места проживания. Об этом сообщается в среду на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"В прошлом году во всех центрах госуслуг стало доступно большинство услуг загсов. Жителям удобно обращаться в офисы "Мои документы", которые есть в каждом районе города и работают по комфортному для мегаполиса графику. Теперь все эти услуги можно получить вне зависимости от места жительства или регистрации акта гражданского состояния. То есть если жителю необходимо подать заявление о внесении исправлений в свидетельство о заключении брака и получить новое свидетельство, или подать заявление о расторжении брака, то теперь это возможно сделать в любом удобном центре госуслуг, а не как раньше - по месту жительства или по месту заключения брака", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой.

Жители могут оформить необходимые документы в любом центре госуслуг "Мои документы". Нововведения действуют для услуг по регистрации рождения, смерти, расторжения брака, а также для подачи заявлений о внесении изменений или исправлений в записи актов гражданского состояния.

Раньше за некоторыми услугами загсов нужно было обращаться по месту проживания или наступления события. Теперь зарегистрировать ребенка или получить повторные свидетельства и справки можно в любом удобном центре госуслуг.