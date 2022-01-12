Ректор РАНХиГС назвал три образовательных тренда, которые сложились за годы пандемии

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Возможность для студента сформировать свою траекторию обучения с помощью искусственного интеллекта, восприятие образования как инвестиции в себя, усиление конкуренции между вузами и технологическими компаниями можно назвать сегодня образовательными трендами, которые сложились за годы пандемии. Такое мнение в интервью ТАСС в преддверии Гайдаровского форума выразил ректор РАНХиГС Владимир Мау.

Примерно 10-15 лет назад отмечалась тенденция на индивидуализацию образования, когда студент мог сам выбирать курсы, которые ему кажутся более важными, уточнил Мау. "Сейчас это возможность учесть индивидуальные сложности через личностно-профессиональную диагностику. Это возможность сформировать свою траекторию с помощью искусственного интеллекта, с учетом самых разных информационно-технологических возможностей, возможностей организации образования", - заявил ректор РАНХиГС.

По мнению Мау, вторым и более значимым трендом можно назвать то, что образование сегодня все больше воспринимается как инвестиция в себя. Причем это могут быть не обязательно денежные вложения, еще более дорогие инвестиции - это время, продолжил собеседник агентства. Для студента сегодня важно, какая будет отдача после всех лет обучения.

"И это очень важный новый тренд. Мы сейчас видим, что более сложные программы пользуются большим спросом - особенно для взрослых студентов, тех, кто не сразу после школы приходит в вуз. Для них более сложная и часто более дорогая программа важнее, чем что-то, чтобы можно было просто получить диплом", - отметил Мау.

Третий тренд касается усиления конкуренции между вузами и технологическими компаниями, которые готовят работников для себя. Сегодня у студента есть выбор - пойти в магистратуру или выбрать курсы при компании, на которых он сможет быстро приобрести нужные навыки. "Вот они - реальные наши конкуренты. То есть в образовании обостряется межотраслевая конкуренция, конкуренция между собственно учреждениями образования и другими учреждениями, дающими образовательные услуги", - отметил ректор РАНХиГС.

Гайдаровский форум "Россия и мир: приоритеты" пройдет 13-14 января в смешанном формате на базе центрального кампуса РАНХиГС. Форум станет экспертной дискуссионной площадкой, на которой будут обсуждаться приоритетные задачи, стоящие перед государством на текущий год: перспективы дальнейшего экономического роста, тенденции и вызовы в социальной сфере, образовании, здравоохранении, строительстве и экологии, цифровая трансформация и технологическое развитие, состояние бизнес-среды и инвестиционного климата.