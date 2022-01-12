В 18 школах и вузах КЧР внедрят модель цифровой образовательной среды в 2022 году

ЧЕРКЕССК, 12 января./ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии намерены ввести модель цифровой образовательной среды в 18 школах и вузах республики до конца текущего года. Об этом ТАСС рассказала министр образования и науки КЧР Инна Кравченко.

"В 2022 году в 18 образовательных организациях будет внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в рамках федерального проекта "Цифровая образовательная среда" нацпроекта "Образование", - сказала Кравченко.

В рамках программы планируется подключить образовательные организации к интернету, оснастить их ноутбуками, серверами, каналами связи, камерами, устройствами воспроизведения контента.

По словам министра, в текущем году также стартует масштабная программа по капитальному ремонту образовательных организаций - за два года отремонтируют 23 школы. В селе Учкекен начнется строительство новой школы на 960 мест по нацпроекту "Образование". Четыре спортзала и четыре открытых спортплощадки школ, расположенных в сельской местности, будут капитально отремонтированы.

В конце 2020 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о проведении в регионах РФ с 10 декабря 2020 года по 31 декабря 2022 года эксперимента по внедрению цифровой образовательной среды (ЦОС). В Минпросвещения поясняли, что главная цель внедрения ЦОС - создать равные условия для получения качественного образования на всей территории России.