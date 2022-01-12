Минздрав сообщил о данных по продолжительности жизни россиян в 2020 году

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Разброс показателя продолжительности жизни россиян составляет от 65,8 до 81,5 лет, по данным за 2020 год. Об этом сообщается на сайте Федерального государственного бюджетного учреждения "Центр экспертизы и контроля качества медицинской помощи" Минздрава России.

"По данным за 2020 год, в России разброс показателя продолжительности жизни по субъектам РФ составляет почти 16 лет - от 65,8 до 81,5 лет", - говорится в сообщении.

Данные получены благодаря разработанному ФГБУ "ЦЭККМП" инструменту оперативного мониторинга и анализа показателя "потерянные годы жизни" (ПГЖ) по основным классам заболеваний (причин смерти), включая новую коронавирусную инфекцию.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию обозначил, что стратегия страны в том, чтобы выйти на устойчивый рост численности населения, добиться, чтобы к 2030 году средняя продолжительность жизни в России составила 78 лет. Решению этой задачи должен в том числе способствовать национальный проект "Демография".