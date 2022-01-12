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Пандемия COVID-19

В Киргизии выявлен омикрон-штамм коронавируса

По данным Минздрава страны, за последние сутки было выявлен 465 новых случаев заражения коронавирусом

БИШКЕК, 12 января. /ТАСС/. Два первых случая заражения омикрон-штаммом коронавируса зафиксированы в Киргизии. Об этом в среду сообщил оперативный штаб республики.

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"В Национальном центре фтизиатрии провели секвенирование по определению штамма коронавируса. Пробы были взяты в начале января среди госпитализированных в Республиканской инфекционной больнице и у двоих зафиксирован омикрон-штамм", - говорится в сообщении.

По данным Минздрава Киргизии, за последние сутки в стране было выявлен 465 новых случаев заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных инфекцией, умерли 2 человека, выздоровели - 97. За все время пандемии в стране с населением в 6,7 млн человек, были инфицированы 186 878 человек, умерли 2 823.

Массовая вакцинация в стране началась в марте 2021 года, для этого в республике используются несколько препаратов, в том числе вакцина китайской компании Sinopharm и российский "Спутник V". На сегодняшний день двумя дозами вакцины в Киргизии привились около 1 млн 42 тыс. граждан.

Теги
КиргизияПандемия COVID-19
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