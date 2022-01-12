Путин поздравил работников и ветеранов прокуратуры с профессиональным праздником

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил работников и ветеранов органов прокуратуры с профессиональным праздником и 300-летием со дня создания в России этой структуры. В поздравлении, опубликованном в среду на сайте Кремля, глава государства отмечает, что ведомство играет ключевую роль в обеспечении прав и свобод граждан.

"Сегодня прокуратура как единая, централизованная система играет ключевую роль в обеспечении прав и свобод граждан, в надзоре за своевременным исполнением Конституции и законов. Координируя работу правоохранительных органов, она ставит прочный заслон организованной преступности, экстремизму, коррупции, контролирует расходование бюджетных средств на национальные проекты и выполнение оборонного заказа", - говорится в поздравлении президента.

Он также отмечает значимость миссии прокуратуры, которая твердо отстаивает верховенство закона, правовые устои государства и общества. "Сменявшие друг друга эпохи вносили свои коррективы в деятельность прокурорского корпуса, но его лучших представителей неизменно отличали компетентность, принципиальность, верность долгу, стремление честно служить Отечеству", - добавил Путин.

Глава государства подчеркнул необходимость жесткого пресечения любых попыток несоблюдения трудового и социального законодательства, важность оказания реальной поддержки наиболее уязвимым категориям граждан и предоставления помощи в достижении справедливости в жизненных ситуациях. Он выразил уверенность, что работники прокуратуры продолжат достойно решать ответственные задачи.

Прокуратура России - один из старейших государственных институтов. Она была учреждена 12 января 1722 года указом Петра I правительствующему Сенату: "Надлежит быть при Сенате генерал-прокурору и обер-прокурору, а также во всякой коллегии по прокурору, которые должны будут рапортовать генерал-прокурору". При создании прокуратуры Петром I перед ней ставилась задача "уничтожить или ослабить зло, проистекающее из беспорядков в делах, неправосудия, взяточничества и беззакония". Представляя Сенату первого генерал-прокурора графа Павла Ягужинского, Петр I сказал: "Вот око мое, коим я буду все видеть". С тех пор за прокуратурой закрепилось название "ока государева".