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Утилизация судов нанесла ущерб природе в Астраханской области в размере 163 млн рублей

Росприроднадзор передал материалы дела в прокуратуру

АСТРАХАНЬ,12 января. /ТАСС/. Ущерб природе от незаконной утилизации судов в природоохранной зоне реки Волги в Астраханской области составил более 163 млн рублей, загрязнению нефтепродуктами подверглись около 3,5 тыс. кв. м почв. Об этом в своем Instagram сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

"В результате незаконной утилизации судов пострадала природоохранная зона реки Волги, ущерб природе в Астраханской области составил более 163 млн рублей. Загрязнению нефтепродуктами подверглись 3 399 кв. м почв, снят, перемещен и уничтожен плодородный слой площадью 6 414 кв. м. Зафиксировано превышение ПДК (предельная допустимая концентрация - прим. ТАСС) загрязняющих веществ в реке в 5 раз", - написала она.

Радионова также добавила, что Росприроднадзор передал материалы данного дела в прокуратуру.

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