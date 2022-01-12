Дело по обвинению художника Алеся Пушкина в реабилитации нацизма направлено в суд

МИНСК, 12 января. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Белоруссии направила в суд уголовное дело в отношении художника Алеся Пушкина, который обвиняется в реабилитации нацизма и надругательстве над государственными символами. Об этом сообщило в среду управление взаимодействия со СМИ Генпрокуратуры.

"Изучение уголовного дела в генеральной прокуратуре показало, что расследование по нему проведено всесторонне, полно и объективно. Квалификация действий обвиняемого по ч. 3 ст. 130 и ст. 370 Уголовного кодекса Республики Беларусь является верной, что подтверждено собранными доказательствами", - отмечается в сообщении ведомства.

По данным следствия, обвиняемый совершил действия, направленные на пропаганду нацизма и деятельности белорусских коллаборационистских организаций. "Герои творчества Алеся Пушкина в годы Второй мировой войны исполняли, а также умышленно содействовали исполнению приказов нацистских структур и организаций, признанных преступными приговором Международного военного трибунала", - уточнили в Генпрокуратуре.

Там также добавили, что в период с 21 по 24 марта 2021 года Пушкин, находясь в Киеве, провел "перформанс", в ходе которого надругался над государственными символами Белоруссии. В прокуратуре отметили, что избранную ранее в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу заместитель генерального прокурора, направляя дело в суд, оставил без изменения.

Алесь Пушкин относится к числу белорусских живописцев-нонконформистов. Он также известен проведением разнообразных перформансов. В частности, в 1999 году к пятилетию президентства Лукашенко Пушкин привез к зданию администрации президента тачку с навозом, в который воткнул вилы с портретом главы государства. За это он был осужден на два года лишения свободы условно. Художник известен также росписями храмов. За участие в протестах против президентских выборов Пушкин отбывал административный арест.