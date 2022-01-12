Грунтовые воды подтопили дороги на севере Амурской области

БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 января. /ТАСС/. Дорожные службы приступили к обработке противогололедным материалом участков дорог в трех северных районах Амурской области, оказавшихся в зоне подтопления грунтовыми водами. Об этом сообщила в среду пресс-служба министерства транспорта региона.

"На дорогах регионального значения в Зейском, Сковородинском и Тындинском районах зафиксирован выход воды на проезжую часть. Проводятся мероприятия по удалению льда с элементов дорог, выполняется обработка противогололедными материалами и установка противоналедных сооружений, местами ограждения достигают двух метров в высоту", - говорится в сообщении.

Для оперативного выявления мест образования наледей специалисты ежедневно патрулируют наиболее опасные участки. Так, в Сковородинском районе на контроле пять участков. Работы по ликвидации наледей ведутся механизированным способом, так как участки находятся рядом с железной дорогой Транссибирской магистрали и возможности полноценно устранить проблему нет.

"Наледям подвержены преимущественно районы глубокого сезонного промерзания, а интенсивность развития наледи напрямую зависит от запасов подземных вод и водности предшествующего летнего периода <…> Дорожная ситуация в подверженных наледям районах ежедневно отслеживается собственниками дорог", - цитирует пресс-служба слова министра транспорта области Александра Зеленина.

В регионе, по данным синоптиков, малооблачно, без осадков. Днем на севере области до минус 27 градусов, ночью - до минус 37 градусов. На отдельных участках автодорог сохраняются снежный накат и гололедица.