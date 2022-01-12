Названа предварительная причина смерти Михаила Зеленского

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Телеведущий Михаил Зеленский умер на 47-м году жизни, по предварительным данным, в результате инсульта. Об этом сообщается в Telegram-канале радиостанции "Вести ФМ".

"Все произошло внезапно. Он был на отдыхе в Доминикане, почувствовал себя плохо. Врачи пытались спасти, но так и не смогли. По предварительным данным - инсульт", - сказано в сообщении.

Михаил Зеленский с 1997 по 1999 год работал на "Радио России - Ностальжи" и телеканале "ТВ Центр" ведущим информационных программ. В 1999 году начал вести дневные выпуски программы "Вести" на телеканале "Россия". В 2001 году стал ведущим программы "Вести-Москва", а с 2006 года - ведущим телеканала "Россия-24", затем работал на телеканале "Культура".