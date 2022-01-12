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Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Свердловской области до 13 января

Объявлена первая степень опасности

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 января. /ТАСС/. Уральский гидрометцентр предупредил о неблагоприятных для рассеивания вредных примесей метеоусловиях (НМУ) в Свердловской области, объявлена первая степень опасности. Такая погода, по данным синоптиков, продержится в регионе до 13 января.

"До 20 часов 13 января на территории Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности. Отмена предупреждения с 20 часов 13 января", - говорится в сообщении.

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РоссияСвердловская область
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