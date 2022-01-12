В Воронежской области за неделю почти вдвое снизилась заболеваемость ОРВИ

ВОРОНЕЖ, 12 января. /ТАСС/. Медики в Воронежской области отметили за неделю снижение в 1,8 раза заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), с 13 408 до 7 378 человек. Об этом сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по Воронежской области.

"В Воронежской области по данным оперативного мониторинга за заболеваемостью гриппом и ОРВИ за 1 неделю 2022 года обратились за медицинской помощью 7 378 больных, в том числе детей до 14 лет - 3 552, что на 44,5% ниже уровня прошлой недели", - говорится в сообщении пресс-службы.

По ее данным, на предыдущей неделе в регионе было выявлено 13 408 заболевших ОРВИ, в том числе детей до 14 лет - 7 983. Как уточняется в сообщении управления Роспотребнадзора по региону, заболеваемость гриппом и ОРВИ обусловлена циркуляцией респираторных вирусов как гриппозной, так и не гриппозной этиологии. "При этом доля вирусов гриппа в общей структуре положительных находок респираторных вирусов составила 74%", - сообщила пресс-служба ведомства.