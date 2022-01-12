В России более 90 работников прокуратуры удостоены госнаград

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Свыше 90 наиболее отличившихся работников прокуратуры удостоены государственных наград. Об этом журналистам сообщили в среду в пресс-службе Генпрокуратуры России.

"Президентом России подписаны указы и распоряжения о награждении 92 наиболее отличившихся работников прокуратуры государственными наградами, 26 руководителям присвоены высшие классные чины", - говорится в сообщении.

В среду в Генпрокуратуре состоялась торжественная церемония награждения в честь 300-летнего юбилея надзорного ведомства. "Каждый из вас внес ощутимый вклад в решение этих задач, подтверждение чему его оценка на самом высоком уровне", - сказал генпрокурор России Игорь Краснов, поздравляя с Днем работника прокуратуры. "По традиции в свой профессиональный праздник мы не только вспоминаем славную историю прокуратуры, но и говорим о результатах надзорной деятельности, оказавших существенное влияние на обеспечение законности, прав граждан, интересов общества и государства", - отметил Краснов.