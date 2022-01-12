Временный участок водовода проложат в Фокино в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 12 января. /ТАСС/. Резервный участок водовода начнут строить в Фокино Приморского края на следующей неделе. Об этом сообщила в среду пресс-служба правительства региона.

Водовод введен в эксплуатацию в начале 1980-х годов и сейчас крайне изношен, из-за этого часто возникают порывы и большие потери воды, нарушается водоснабжение горожан. Всего в Фокино живет более 22,5 тыс. человек.

"По словам губернатора [Приморья Олега Кожемяко], проблема масштабная, поэтому требуется решать ее поэтапно. Первоочередной мерой станет прокладка по временной схеме 1,5-километрового, самого сложного, участка водовода. Это позволит стабилизировать давление в системе, снизить число аварий и отключений. Параллельно будет меняться запорная арматура, монтироваться дренажная система, модернизируют резервуары чистой воды", - говорится в сообщении.

Работы начнутся на следующей неделе, завершить их необходимо в течение 1,5 месяца. Кожемяко поручил министру ЖКХ края Владимиру Бабичу, главе Фокино Александру Баранову и руководству предприятия "Примтеплоэнерго" в кратчайшие сроки подготовить все необходимые документы и контролировать ход работ.

Кроме того, планируется заменить весь 86-километровый водовод вместе с очистными системами и насосными станциями. Эти работы проведут в рамках программы "Чистая вода" национального проекта "Жилье и городская среда". В этом году начнется проектирование, а в 2023-2024 - строительство объекта.

Цель проекта "Чистая вода" - модернизация систем водоснабжения малых и средних городов и обеспечение населения питьевой водой, соответствующей установленным требованиям безопасности.