Количество новых случаев COVID-19 в Крыму выросло до уровня начала апреля 2021 года

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 января. /ТАСС/. Коронавирус за сутки в Крыму подтвержден у 78 человек, сообщается в среду на сайте регионального Минздрава. Этот прирост заболеваемости - на уровне показателя 1 апреля 2021 года, когда было зарегистрировано 79 случаев заражения.

Максимальный суточный прирост заболевших ковидом в Крыму был зафиксирован 20 ноября - 886 случаев заражения. С 21 ноября показатель ежедневно снижается. В минувшую пятницу было выявлено 69 случаев, что соответствует уровню конца марта 2021 года. В субботу сообщалось о небольшом приросте - 81 заразившемся, затем показатели снижались.

"По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 11 января 2022 года, на территории Республики Крым зарегистрировано 78 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 127 815 положительных на COVID-19", - говорится в сообщении. За сутки на коронавирус обследованы 3 602 человека.

По данным Минздрава Крыма, количество выздоровевших за сутки составляет 85 человек, за все время пандемии - 119 187.

После снижения количества выявляемых случаев коронавируса в Крыму разрешена ночная работа заведений общепита, в которых вакцинацию прошли все сотрудники, родителям разрешили присутствовать на новогодних утренниках, до 20 января снят запрет на зрелищные мероприятия в общепите, на них и в торговые центры будут пускать без ковид-сертификатов.

В республике продолжают действовать QR-коды и ПЦР-тесты для заселения в отели и санатории, посещения ряда организаций и учреждений. Проводится обязательная вакцинация работников ряда сфер деятельности, в том числе туризма.