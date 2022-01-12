Эксперт предполагает, что омикрон-штаммом заразятся все, но привитые перенесут это легче

НЬЮ-ЙОРК, 12 января. /ТАСС/. Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи не исключает вероятности того, что в конечном итоге никому не удастся избежать заражения высококонтагиозным омикрон-штаммом коронавируса, но вакцинированные люди перенесут это заражение легче. Такое предположение главного инфекциониста США приводит в среду телеканал CNN .

"Омикрон при его невероятной, беспрецедентной степени эффективности распространения в конечном итоге найдет почти всех, - цитирует телеканал Фаучи. - [Заражению], вероятно, подвергнутся и те, кто вакцинировался и сделал повторную прививку, некоторые, а, возможно, и многие из них <...> но они, очень вероятно, с некоторыми исключениями, перенесут это достаточно хорошо, в том смысле, что не будут госпитализированы и не умрут [от заражения]". Наиболее же серьезные последствия этого штамма, убежден инфекционист, испытают непривитые люди, по которым "омикрон" нанесет "главный удар".

Телеканал отметил, что схожее мнение высказала во вторник и исполняющая обязанности директора Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов США Джанет Вудкок. На слушаниях в сенатском комитете Конгресса США по здравоохранению, образованию, труду и пенсиям она призвала к принятию мер по укреплению системы медицинского обеспечения в стране с учетом ожидаемого роста нагрузки на больницы из-за распространения омикрон-штамма.

"Думаю, сложно оценивать то, что сейчас происходит: большинство людей заразится ковидом, - приводит ее словам Си-эн-эн. - И нам необходимо обеспечить гарантию того, что больницы сохранят свои функциональные возможности <...> что [их работа] не будет нарушена из-за происходящего".

Во вторник телеканал со ссылкой на данные Министерства здравоохранения и социальных служб США сообщил о новом с начала пандемии рекордном показателе числа госпитализированных в стране с диагнозом COVID-19 - 145,9 тыс. человек. Предыдущий антирекорд был установлен 14 января прошлого года, когда общее число госпитализированных с коронавирусом в США составило более 142,2 человек. За последние две недели, констатирует Си-эн-эн, общее число пациентов, одновременно проходящих лечение в больницах США, выросло более чем вдвое.

В понедельник агентство Reuters сообщило, что в США был зафиксирован рекордный суточный прирост числа заражений с начала пандемии среди всех стран мира. В стране за сутки было выявлено более 1,13 млн случаев заражения. В целом в США, по оценке Университета Джонса Хопкинса, число инфицированных достигло уже более 62,3 млн, умерли 842 141 человек. Страна продолжает занимать первое место в мире по этим двум показателям.