В Думе готовят законопроект о сохранении для детей-инвалидов пенсии по потере кормильца

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина (фракция "Единая Россия") сообщила о разработке законопроекта, который предоставляет детям-инвалидам, потерявшим одного из родителей, право на пенсию по инвалидности и по потере кормильца.

"Готовится законопроект, который позволит сохранить детям-инвалидам пенсию по потере кормильца", - сказала она ТАСС.

Как отметила парламентарий, в настоящее время "если у ребенка с инвалидностью уходит из жизни один из родителей, то он имеет право только на одну пенсию - по инвалидности либо по потере кормильца". "На мой взгляд, это абсолютно несправедливо", - сказала она.

По ее словам, проект закона сейчас обсуждается на различных общественных площадках, проводятся консультации с Пенсионным фондом России и Министерством труда РФ. "Этот момент надо обязательно обсуждать и предлагать соответствующие инициативы по изменению такой ситуации. Необходимо четко понять, почему такое положение дел сегодня. Если с точки зрения законодательства эти меры являются взаимоисключающими, то данное противоречие следует устранить", - сказала Стенякина.