В заповеднике на востоке ДР Конго родилась редчайшая восточная равнинная горилла

ПРЕТОРИЯ, 12 января. /ТАСС/. Первый в 2022 году детеныш находящихся на грани исчезновения восточных равнинных горилл родился в заповеднике Кахузи-Биега в провинции Южное Киву на востоке Демократической Республики Конго (ДРК). Об этом сообщил в среду новостной портал Desk Nature со ссылкой на руководство заповедника.

По его словам, детеныш появился в семье, главой которой является самец Набирембо. На текущий день на территории заповедника Кахузи-Биега, который входит в список Всемирного наследия Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), обитают 3 815 восточных горных горилл (горилл Грауэра) или 60% от их мировой популяции.

Данный подвид горилл внесен в Красную книгу Международного союза охраны природы (МСОП) как "находящийся под угрозой исчезновения". На территории заповедника Кахузи-Биега наряду с восточными равнинными гориллами обитают также и редчайшие горные гориллы.