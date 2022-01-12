В России выявили 17 946 случаев заражения коронавирусом за сутки

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 17 946, до 10 702 150. Об этом сообщили журналистам в среду в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,17%.

В частности, в Москве за сутки выявили 4 008 новых случаев, в Санкт-Петербурге - 1 659, в Подмосковье - 1 238, в Ростовской области - 367, в Свердловской - 366, в Краснодарском крае - 347, в Пермском - 300.

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, снизилось до 625 354, следует из сообщения штаба.

Число выздоровевших

Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 26 346, до 9 758 364, сообщили в федеральном оперативном штабе.

Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, возросла до 91,2% от общего числа заразившихся.

В частности, в Москве за сутки выздоровели 2 826 человек, в Санкт-Петербурге - 2 468, в Воронежской области - 1 297, в Московской - 1 054, в Краснодарском крае - 970, в Самарской области - 928, в Хабаровском крае - 738.

Число летальных исходов

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 745 против 783 днем ранее, до 318 432, сообщили в оперативном штабе.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) возросла до уровня 2,98%, следует из данных штаба.

В частности, за сутки было зарегистрировано 43 летальных случая в Московской области, 26 - в Алтайском крае, 25 - в Красноярском крае, 21 - в Нижегородской области, 19 - в Свердловской области.

Ситуация в Москве

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 4 008 против 4 635 днем ранее, до 2 064 467, сообщили в оперштабе.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,2%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 66 против 68 днем ранее, до 37 599 (1,82% всех заразившихся), следует из сообщения штаба.

Количество выздоровевших за сутки выросло на 2 826, до 1 896 693. Сейчас в столице, по данным штаба, продолжают лечение 130 175 человек, что является максимумом с 22 декабря.