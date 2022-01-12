Коэффициент распространения коронавируса в России вырос до 1,05

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в среду продолжил рост и составил 1,05, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

Как и во вторник, показатель превышает единицу в шести из десяти регионов с наибольшим количеством заболевших. В Самарской области он составил 1,04, в Воронежской - 1,08, в Санкт-Петербурге - 1,13, в Ростовской области - 1,19, в Подмосковье - 1,21, в Москве - 1,29.

В Пермском крае индикатор равен 0,96, в Свердловской области - 0,95, в Красноярском крае - 0,83. В Нижегородской области, где накануне коэффициент подскочил до 1,19, он резко снизился и составил 0,78.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями индикатор использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной 2020 года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется при оценке готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.