Мишустин поздравил работников и ветеранов прокуратуры с профессиональным праздником

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов органов прокуратуры с профессиональным праздником и 300-летием со дня создания в России этой структуры. Телеграмма опубликована в среду на сайте правительства.

"Три столетия назад Петр I подписал указ Правительствующему Сенату о создании в стране прокуратуры, задачей которой было "уничтожить или ослабить зло, проистекающее из беспорядков в делах, неправосудия, взяточничества и беззакония", и положил начало формированию ее органов, установил их основные обязанности и полномочия. Все это время ваше ведомство стоит на страже закона, сохраняет и приумножает свои лучшие традиции, является важнейшим звеном отечественной правоохранительной системы, способствует укреплению основ российской государственности", - говорится в сообщении.

По словам премьер-министра, сегодня ведется активная борьба с преступностью и экстремизмом, а также большая работа по противодействию коррупции, ведется контроль за расходованием бюджетных средств и эффективным использованием федеральной собственности.

Он также отметил важность того, с каким вниманием работники прокуратуры относятся к проблемам людей, что укрепляет доверие к государственным структурам и способствует повышению раскрываемости преступлений. Премьер-министр подчеркнул, что каждый сотрудник прокуратуры отличается высоким профессионализмом, целеустремленностью и преданностью делу. Он выразил уверенность, что честность, справедливость и беспристрастность и впредь будут для прокуроров главными принципами. "Вы надежно защищаете интересы государства и наших граждан. Жестко пресекаете нарушения в сфере оплаты труда и оказания медицинской помощи. Вносите весомый вклад в совершенствование отечественного законодательства, участвуете в подготовке правовых актов", - добавил Мишустин.

Председатель правительства пожелал работникам прокуратуры новых успехов, достижений в их нелегком труде на благо России и ее граждан, а также здоровья и благополучия.

Прокуратура России - один из старейших государственных институтов. Она была учреждена 12 января 1722 года указом Петра I Правительствующему Сенату: "Надлежит быть при Сенате генерал-прокурору и обер-прокурору, а также во всякой коллегии по прокурору, которые должны будут рапортовать генерал-прокурору". При создании прокуратуры Петром I перед ней ставилась задача "уничтожить или ослабить зло, проистекающее из беспорядков в делах, неправосудия, взяточничества и беззакония". Представляя Сенату первого генерал-прокурора графа Павла Ягужинского, Петр I сказал: "Вот око мое, коим я буду все видеть". С тех пор за прокуратурой закрепилось название "ока государева".