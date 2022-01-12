Любимова выразила соболезнования в связи со смертью Михаила Зеленского

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Министр культуры РФ Ольга Любимова выразила соболезнования в связи с уходом из жизни телеведущего Михаила Зеленского, отметив его ответственный подход к работе, харизму и авторитет, сообщила в среду пресс-служба министерства.

"Прискорбной новостью для всех нас стала смерть журналиста и телеведущего Михаила Владимировича Зеленского. Благодаря многогранному таланту, ответственному подходу к работе и преданности избранному делу он снискал непререкаемый авторитет журналистского сообщества. На экране и в жизни Михаил Владимирович был харизматичным и энергичным, тонко чувствовал психологию момента", - привели в пресс-службе слова Любимовой.

Она отметила, что последние годы журналист посвятил информационному освещению событий культурной и общественной жизни, "вкладывался в это дело без остатка и всегда искренне рассказывал зрителям о достижениях современной российской культуры". "Прошу передать родным и близким мои глубокие соболезнования. Светлая память", - добавила министр культуры.

Телеведущий Михаил Зеленский умер на 47-м году жизни, по предварительным данным, в результате инсульта. Как сообщает Telegram-канал радиостанции "Вести ФМ", журналист почувствовал себя плохо на отдыхе в Доминикане, врачи пытались его спасти, но не смогли.