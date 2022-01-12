ВОЗ заявила о наибольшей угрозе "омикрона" для невакцинированных и пожилых

ЖЕНЕВА, 12 января. /ТАСС/. Невакцинированные и пожилые люди подвержены наибольшему риску при заражении вариантом коронавируса "омикрон". Об этом во вторник сообщили директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан и эксперт организации Мария ван Керкхове в ходе сессии вопросов и ответов, трансляция которой велась в Twitter организации.

"Что касается людей, которые не прошли вакцинацию, "омикрон" представляет большую угрозу для их здоровья и жизни", - отметил Райан.

В свою очередь ван Керкхове добавила, что пожилые, а также люди с сопутствующими заболеваниями также подвержены повышенному риску смерти при заражении "омикроном". "Мы знаем, что чем выше возраст зараженного, тем больше смертность от "омикрона". У нас также есть данные из некоторых стран, которые показывают, что люди с хотя бы одним сопутствующим заболеванием подвергаются повышенному риску госпитализации и смерти", - сказала ван Керкхове.

Она также отметила, что не стоит расценивать заболевание, вызванное "омикроном" как мягкое, поскольку число госпитализаций из-за этой инфекции остается значительным.

Ранее в ВОЗ заявили, что необходимо создание новых вакцин от коронавируса и обновление состава существующих для более эффективного противостояния текущим и будущим штаммам.