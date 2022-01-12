{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: в Японии отменили более 100 авиарейсов из-за сильных снегопадов

Также работу 427 поездов приостановили из-за сугробов на железнодорожном полотне

ТОКИО, 12 января. /ТАСС/. По меньшей мере 124 внутренних авиарейса отменены в Японии из-за сильных снегопадов, которые в среду охватили ряд районов на севере страны. Об этом сообщил телеканал NHK.

Кроме того, было приостановлено движение 427 поездов из-за сугробов, которые образовались на железнодорожном полотне.

В ряде северных районов Японии за прошедшие сутки выпало до 70 см снега, зафиксирован сильный ветер с порывами до 40 метров в секунду. Ожидается, что непогода может продлиться вплоть до 14 января.

Теги
Япония
Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Михаила Зеленского
Мэр Москвы отметил, что авторская передача телеведущего "Неделя в городе" завоевала доверие телезрителей столицы
Читать полностью