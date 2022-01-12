Путин поздравил жителей Карачаево-Черкесии со 100-летием республики

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил жителей Карачаево-Черкесской Республики со 100-летием ее основания, отметив потенциал региона. Текст телеграммы опубликован в среду на сайте Кремля.

"Вы по праву можете гордиться родным краем, древней, самобытной культурой живущих здесь народов, именами и достижениями многих поколений предков, вписавших яркие страницы в историю Отечества. Сегодня регион обладает серьезным потенциалом развития, хорошими возможностями для привлечения крупных инвестиций в экономику, науку, социальную и туристическую сферы", - говорится в тексте телеграммы.

Президент обратил внимание на важность реализации инфраструктурных проектов, создания современных рабочих мест, повышения качества жизни людей.

Карачаево-Черкесия расположена на юге европейской части России (северный склон Большого Кавказа). Большую часть территории занимают горы. Граничит с Краснодарским и Ставропольским краями, Кабардино-Балкарской Республикой, на юге - с Грузией. Входит в состав Северо-Кавказского федерального округа. Столица - Черкесск.

Недра республики содержат разнообразные полезные ископаемые: нефть, медно-колчеданные и полиметаллические руды, небольшие золотоносные россыпи, каменный уголь, гранит, мрамор различных расцветок, цементное сырье, известняк, огнеупорные глины, мел, пески, глины и др. Имеются большие запасы минеральных вод типа "Нарзан" и термальных источников.