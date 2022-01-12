В аппарате ЦИК РФ привиты или переболели коронавирусом 97% сотрудников

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев сообщил, что 97% сотрудников аппарата ЦИК вакцинированы или переболели коронавирусной инфекцией.

"У нас сейчас процент привитых и переболевших среди аппарата - 97%. Три процента - это группа риска. Многие на собственном опыте могут сказать, что прививка позволяет сильно по-иному проходить всяческие инфекционные вещи", - сказал Булаев на заседании ЦИК в среду.

По его словам, решение о вакцинации - "дело каждого лично, но рисковать здоровьем своих коллег по работе не стоит". "Делать прививку, конечно, надо. Но 97% - неплохой результат. Я бы даже сказал - отличный результат", - отметил зампред ЦИК.

Он также поручил усилить соблюдение санитарно-эпидемиологической безопасности в здании ЦИК и по возможности перевести большую часть работы в дистанционный формат.