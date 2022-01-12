План по выделению жилья сиротам в Приангарье выполнен на 95% из-за задержки ввода домов

ИРКУТСК, 12 января. /ТАСС/. План по обеспечению жильем детей-сирот в 2021 году выполнен в Иркутской области на 95%. Одна из причин - срыв застройщиком сроков сдачи 64 квартир, сообщила в среду пресс-служба правительства региона.

"В планах была покупка 64 готовых квартир по договорам участия в долевом строительстве в городе Черемхово. Согласно государственному контракту, квартиры должны были передать в областную собственность до 1 декабря 2021 года. Однако застройщик нарушил условия контракта, своевременно не получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Министерство [имущественных отношений] выставило претензию поставщику. В настоящее время известно, что четыре дома будут введены в эксплуатацию до июня 2022 года", - говорится в сообщении.

Всего в прошлом году сиротам планировалось предоставить 1 122 квартиры, по факту предоставили 1 057. Кроме того, 156 человек получили социальные выплаты на общую сумму 256,423 млн рублей для приобретения жилья. В итоге жильем обеспечили 1 213 человек, или 95% от плана. В пресс-службе правительства Иркутской области ТАСС ранее сообщали, что в 2022 году планируется обеспечить жильем порядка 1 тыс. сирот. Из них около 400 получат социальные выплаты для самостоятельного приобретения жилплощади, около 600 - жилые помещения.

"В 2020 году, для сравнения, квартиры получили 526 человек, 127 человек - социальные выплаты. В 2019 году была предоставлена 391 квартира. Несмотря на имеющиеся сдерживающие факторы, в 2021 году в Приангарье установилась положительная динамика в сокращении списка детей-сирот, нуждающихся в жилых помещениях. Количество обеспеченных жилыми помещениями граждан превысило прирост очереди", - цитирует пресс-служба министра имущественных отношений Иркутской области Марину Быргазову.

Следственные органы СК России по Иркутской области возбудили уголовное дело о халатности в связи с неосвоением в 2021 году 279 млн рублей по программе обеспечения жильем детей-сирот. Эта сумма была возвращена в бюджет. В результате не все сироты, которые могли получить в прошлом году жилье, его получили. По данным пресс-службы следственного управления СК России по региону, всего министерству имущественных отношений в 2021 году для обеспечения жильем детей-сирот из регионального и федерального бюджетов было выделено около 1 млрд рублей. Как сообщила пресс-служба прокуратуры Иркутской области, в регионе на учете состоит почти 10 тыс. сирот, имеющих право на получение жилья.