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Пандемия COVID-19
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Путин заявил о возможных новых вспышках заболеваемости ковидом

По словам президента, ситуация с распространением COVID-19 очень сложная
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции очень сложная, возможны новые вспышки заболеваемости, заявил президент РФ Владимир Путин в среду на совещании с членами правительства по видеосвязи.

"Совершенно очевидно и то, что мы находимся, конечно, в очень сложной ситуации сегодня. В ситуации преддверия каких-то возможных вспышек [заболеваемости], тем более что праздники большие, общение между людьми очень интенсивное было в это время, и это не может не сказаться на эпидемиологической ситуации в стране", - сказал Путин.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПандемия COVID-19
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