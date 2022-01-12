Более 900 тыс. туристов посетили Петербург на новогодних каникулах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 января. /ТАСС/. Санкт-Петербург принял свыше 900 тыс. туристов в период новогодних каникул в этом году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе городского комитета по развитию туризма.

"В эти новогодние каникулы Северную столицу посетили 914 тысяч туристов. Для сравнения, туристский поток в Петербург за тот же отрезок времени в 2019-2020 годах составил 1 млн 320 тысяч человек. Необходимо отметить, что в 2020 году, до начала пандемии, с января по март, в Петербург приехали 500 тысяч иностранных туристов - значительная часть из которых побывала на новогодних торжествах и участвовала в различных зимних событийных мероприятиях", - рассказали в пресс-службе.

Основой туристских программ Петербурга в дни каникул стали, в том числе, архитектурные памятники, новые маршруты и праздничные украшения, визуально соединившие разные точки притяжения города, уличные экскурсии и активные мероприятия. Отмечается, что новогоднее настроение помогли создать зимние маршруты новой туристской географии, разработанные несколькими городскими комитетами, а также празднично оформленные общественные пространства с рождественскими ярмарками, оригинальными фотозонами и зимними развлечениями.

"Гуляя по новогоднему Петербургу, жители и гости города смогли увидеть хорошо знакомые места в новом прочтении, а из классических и современных точек притяжения составить свой конструктор путешествия по городу. Так, например, декоративная подсветка, предлагающая пройти от стрелки Васильевского острова по украшенному Дворцовому мосту, далее ведет через Александровский сад и Конногвардейский бульвар до Новой Голландии, а оттуда по новогоднему Крюковому каналу - от Мариинского театра до Никольского собора, Семимостья и Никольских рядов. Сложилась своего рода система навигационных огней праздничного Петербурга. Мы видим, что избранный подход к украшению города, формированию маршрутов по его улицам, площадям и общественным пространствам в единый обширный комплекс из многочисленных точек притяжения вызвал активный интерес и отклик как со стороны горожан, так и со стороны гостей Северной столицы", - привели в пресс-службе слова председателя комитета Сергея Корнеева.

О предпочтениях

По приведенным комитетом данным, в период новогодних праздников более 236 тыс. жителей и гостей города побывали в театрах, музеях и на катках. Востребованным местом отдыха стал и музейно-исторический парк "Остров фортов" в Кронштадте - на каникулах там побывали около 120 тыс. человек. "В числе гостей в этом сезоне отмечена особая категория - 30 тысяч посетителей горнолыжного курорта в Санкт-Петербурге. Кроме того, также на прошедших зимних каникулах останавливались в Северной столице туристы, следовавшие в Ленинградскую область и по другим маршрутам "Серебряного ожерелья России", - также отметили в пресс-службе.

По итогам 2021 года турпоток в Санкт-Петербург составил свыше 6 млн человек, из них - 5,8 млн российских путешественников и 250 тыс. иностранных туристов. По официальным подсчетам, туристы принесли в экономику города 234 млрд рублей.