Уровень коллективного иммунитета к ковиду в РФ достиг 63,2%

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России достиг 63,2% в настоящее время. В 12 регионах его уровень снизился в период новогодних праздников, заявила в среду вице-премьер России Татьяна Голикова.

"На сегодняшний день в целом по стране он [уровень коллективного иммунитета] составляет 63,2%. В четырех регионах он превышает уровень 80% и более. Это Севастополь, Санкт-Петербург, Республика Карелия и Чукотский автономный округ", - сказала она на совещании у президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

По словам Голиковой, в ряде регионов уровень коллективного иммунитета снизился за время праздников. "К сожалению, за период новогодних праздников в 12 регионах страны показатель коллективного иммунитета снизился", - отметила она.

Смертность в России в декабре 2021 года снизилась на 16,4% по сравнению с ноябрем. Смертность в России за первые 10 дней января снизилась на 24% к аналогичному периоду 2021 года.

"В целом по стране в связи и со снижением заболеваемости, и с проводимой вакцинацией мы отмечаем снижение смертности. По оперативным данным, в декабре 2021 года по сравнению с ноябрем 2021 года смертность снизилась на 16,4%. По сравнению с декабрем 2020 года - на 11,6%", - сказала она.