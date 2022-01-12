Голикова заявила о неизбежности нового подъема заболеваемости ковидом в России

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Нового эпидемического подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией в России из-за штамма "омикрон" не избежать. Важно принять меры по сдерживанию ее распространения, сообщила в среду вице-премьер Татьяна Голикова.

"Следующий аспект <…> это то, что происходит в мире и уже начало происходить в конце года на территории Российской Федерации - это распространение штамма "омикрон". Мы уже сейчас понимаем, и эта очевидность, к сожалению, присутствует, что нового эпидемического подъема нам не избежать, но наша задача - принять исчерпывающие меры по сдерживанию распространения инфекции", - сказала она на совещании у президента РФ Владимира Путина с членами правительства.