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Пандемия COVID-19
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Голикова заявила о неизбежности нового подъема заболеваемости ковидом в России

Вице-премьер указала на важность принятия мер по сдерживанию распространения инфекции

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Нового эпидемического подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией в России из-за штамма "омикрон" не избежать. Важно принять меры по сдерживанию ее распространения, сообщила в среду вице-премьер Татьяна Голикова.

"Следующий аспект <…> это то, что происходит в мире и уже начало происходить в конце года на территории Российской Федерации - это распространение штамма "омикрон". Мы уже сейчас понимаем, и эта очевидность, к сожалению, присутствует, что нового эпидемического подъема нам не избежать, но наша задача - принять исчерпывающие меры по сдерживанию распространения инфекции", - сказала она на совещании у президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Теги
Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссияПандемия COVID-19
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