Путин заявил, что у России есть пара недель для подготовки к новому удару пандемии

"Мы видим, что происходит в мире. Это говорит о том, что у нас есть хотя бы пара недель для того, чтобы подготовиться", - сказал глава государства в среду на совещании с членами правительства. Так он отреагировал на доклад вице-премьера Татьяны Голиковой о ситуации с распространением коронавируса и его нового штамма "омикрон".

Путин считает необходимым как следует подготовиться к возможной новой волне ковида во всех регионах страны. "Для того, чтобы эффективно работать, нужна мобилизация учреждений разного рода - и федеральных учреждений, и региональных, местных, отраслевых. Нужно со всеми проработать и быть готовыми к возможному удару этого вируса на новом витке", - подчеркнул президент.

"Есть совершенно очевидные вещи, с которыми ничего не поделаешь - это общение людей, поездки в каникулярный период за границу, в том числе в страны со сложной эпидобстановкой, поэтому нужно быть к этому [росту заболеваемости ковидом в РФ] готовыми", - объяснил глава государства. Он поручил премьер-министру Михаилу Мишустину "в самое ближайшее время проработать это с регионами Российской Федерации".