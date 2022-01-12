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Пандемия COVID-19
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Путин заявил, что у России есть пара недель для подготовки к новому удару пандемии

Президент считает необходимым как следует подготовиться к возможной новой волне ковида во всех регионах страны
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что у страны есть примерно две недели, чтобы подготовиться к новому удару пандемии.

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"Мы видим, что происходит в мире. Это говорит о том, что у нас есть хотя бы пара недель для того, чтобы подготовиться", - сказал глава государства в среду на совещании с членами правительства. Так он отреагировал на доклад вице-премьера Татьяны Голиковой о ситуации с распространением коронавируса и его нового штамма "омикрон".

Путин считает необходимым как следует подготовиться к возможной новой волне ковида во всех регионах страны. "Для того, чтобы эффективно работать, нужна мобилизация учреждений разного рода - и федеральных учреждений, и региональных, местных, отраслевых. Нужно со всеми проработать и быть готовыми к возможному удару этого вируса на новом витке", - подчеркнул президент.

"Есть совершенно очевидные вещи, с которыми ничего не поделаешь - это общение людей, поездки в каникулярный период за границу, в том числе в страны со сложной эпидобстановкой, поэтому нужно быть к этому [росту заболеваемости ковидом в РФ] готовыми", - объяснил глава государства. Он поручил премьер-министру Михаилу Мишустину "в самое ближайшее время проработать это с регионами Российской Федерации".

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПандемия COVID-19
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