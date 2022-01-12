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Пандемия COVID-19

Правительство к концу недели представит новые меры борьбы с "омикроном"

Правительство РФ к концу недели представит новые меры борьбы с "омикроном" - Голикова.

Теги
Пандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
Путин заявил о возможных новых вспышках заболеваемости ковидом
По словам президента, ситуация с распространением COVID-19 очень сложная
Путин заявил о возможных новых вспышках заболеваемости ковидом
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