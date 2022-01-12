Путин поблагодарил ЮАР за то, что специалисты из России смогли "поработать с "омикроном"

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства в среду отметил рост заболеваемости ковидом в разных странах мира, в том числе из-за штамма "омикрон".

"Это лишний раз подчеркивает, что мы очень правильно сделали, что направили группу наших специалистов в Южно-Африканскую Республику (ЮАР). Еще раз хочу поблагодарить президента Южной Африки и коллег, которые предоставили возможность поработать с этим штаммом прямо на месте, где он возник, где он был обнаружен", - сказал глава российского государства.

"Надеюсь, что здесь у нас тоже будут определенные преимущества с точки зрения своевременности принятия необходимых решений", - добавил Путин.

Он констатировал, что тема борьбы с коронавирусной инфекцией "не оставляет в покое" не только Россию, но и весь мир, указав, в частности, на ситуацию с заболеваемостью в США.

"Свыше миллиона заболевших [за сутки], это просто потрясающе, миллион триста уже, по-моему", - сказал Путин. "В некоторых европейских странах примерно то же самое происходит с новым штаммом "омикрон", - добавил он.