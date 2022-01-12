Новогодний велозабег Дед Морозов и Снегурочек из СКФО пройдет в Кабардино-Балкарии

НАЛЬЧИК, 12 января. /ТАСС/. Новогодний костюмированный велопарад с участием гостей из Ставропольского края, Северной Осетии и других регионов СКФО пройдет в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщила ТАСС директор института развития города "Арт-зал "Платформа" Оксана Шухостанова.

"16 января мы приглашаем провести время весело и с пользой для здоровья. Делаем большой новогодний костюмированный велокруг в образе Деда Мороза или Снегурочки. Велопробег охватит центр Нальчика и курортную зону. Стартуем в 11:00 с площади Согласия, далее по велодорожке по проспекту Шогенцукова, затем по ул. Канукоева и финишируем на пл. Абхазии", - рассказала собеседница агентства.

Подобный велопарад проводится в республике второй год подряд. В прошлом году он прошел впервые в Нальчике. В нем приняли участие около 100 человек.

По словам Шухостановой, в этом году ожидается такое же количество участников. "Теперь мы можем смело утверждать, что традиция прижилась, велодорожка стала длиннее, велосипедистов на улицах Нальчика с каждым днем все больше. В этом году мы ждем друзей из городов СКФО, в том числе из Пятигорска и Владикавказа", - добавила она.

Организатор мероприятия - институт развития города "Платформа", созданный в Нальчике в 2019 году при администрации города. Его участники занимаются созданием комфортного пространства для работы, досуга, перемещения, а также внедрением туристических продуктов для развития событийного туризма. За это время "Платформа" организовала и провела в Нальчике гастрономические, музыкальные и кинофестивали, арт-базары, фестивали городской культуры, а также первый на Северном Кавказе фестиваль цветов.