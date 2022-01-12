В Москве парковка для медиков и волонтеров останется бесплатной в 2022 году

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Парковка для медиков и волонтеров в столице останется бесплатной в 2022 году. С началом пандемии, с весны 2020 года правом на бесплатную парковку воспользовались более 217 тыс. раз, сообщается в среду на официальном портале мэра Москвы.

"По поручению мэра Москвы с весны 2020 года парковка для медработников и волонтеров стала бесплатной. Врачи и добровольцы уже два года работают в тяжелейших условиях пандемии. Они помогают справиться с болезнью, а тем, кто находится в зоне повышенного риска, - не заболеть. Мы поддерживаем тех, кто участвует в борьбе с пандемией, поэтому парковки для них останутся бесплатными и в этом году", - приводятся слова заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Столичные департамент здравоохранения и волонтерские организации создают списки работников, которые будут переданы в департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. По всем вопросам, связанным с парковками, можно звонить по номерам: 3210 (с мобильного) или +7 495 539-54-54.