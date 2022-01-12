Туристам в Крыму рекомендовали отложить экскурсии в горы и в море из-за непогоды

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 января. /ТАСС/. Власти Крыма предупредили туристов о надвигающейся на полуостров непогоде и рекомендовали отложить экскурсии в горы и леса, не выходить в море. Сообщение об этом в среду распространила пресс-служба Минкурортов республики.

ГУ МЧС по республике накануне со ссылкой на данные Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупредило о возможных в среду и четверг снегопадах, ветре до 25 м/с и понижении температуры до 9-14 градусов мороза ночью, днем - до 3-8 градусов мороза. На сайте министерства чрезвычайных ситуаций республики в среду сообщается, что максимальные порывы ветра ночью были зарегистрированы в горах - до 20 м/с, на остальной территории полуострова - до 15 м/с. Ангарский и Грушевский перевал не перекрыты для движения.

"В связи со сложными погодными условиями, прохождением арктического холодного фронта 12 и 13 января <...> министерство курортов и туризма Крыма предупреждает туристов о возможном ухудшении погоды. Пассажиров просим заранее следить за отправлением своих рейсов по онлайн-табло аэропорта или по номеру справочной службы +7 3652 59 55 45. В связи с возможным затруднением движения на дорогах, рекомендуем следить за дорожной обстановкой, отложить экскурсии в горнолесную местность и, в частности, на гору Ай-Петри и Ангарский перевал, ограничить экскурсии на автомобильном и морском транспорте, а также выход на набережные и берегоукрепительные сооружения", - говорится в сообщении.

Уточняется, что "руководители средств размещения и турфирм должны заранее предупредить гостей о необходимости соблюдать правила безопасности в сложных погодных условиях и отложить организованные экскурсии".

Администрация Симферополя сообщила в своем Telegram-канале, что со вторника с учетом ухудшения погодных условий в городе введен режим "Повышенной готовности". С утра среды 235 дворников занимаются противогололедной обработкой тротуаров и остановок. В ночную смену работали 11 комбинированных дорожных машин, использовано около 150 тонн реагента. "Обработаны наиболее аварийно-опасные участки, а также основные проездные магистрали города. На складе имеется достаточный запас реагента", - рассказал директор предприятия "Город" Антон Гумен, его слова приводятся в сообщении.

Мэр Ялты Янина Павленко в своем Telegram-канале призвала особое внимание при непогоде уделить безопасности детей и пожилых людей, быть внимательны к окружающим.