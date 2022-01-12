КРАСНОДАР, 12 января. /ТАСС/. Режим повышенной готовности ввели в Краснодаре из-за непогоды. Сотрудники единой дежурной диспетчерской службы и центра мониторинга дорожного движения перешли на усиленный режим работы, сообщает пресс-служба администрации города.

"Из-за непогоды по поручению главы города введен режим повышенной готовности. В ближайшие дни ожидаются понижение температуры, снег и сильный гололед. Сотрудники ЕДДС и Центра мониторинга дорожного движения и транспорта работают в усиленном режиме", - говорится в сообщении.

Уточняется, что к обработке города готовы приступить 630 сотрудников мусороуборочной компании, а также 34 машины. Для борьбы с гололедом заготовлено более 8 тыс. тонн реагентов.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае ожидается резкое похолодание на 10-12 градусов, мокрый снег, сильный ветер и гололед, а также синоптики прогнозируют ухудшение видимости до 500 - 1 000 м. В данный момент на территории Краснодарского края действуют 4 экстренных предупреждения, связанные с очень сильными осадками в виде дождя и мокрого снега, лавиноопасностью, подъемами уровней рек до опасных явлений.