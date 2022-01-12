Собянин поручил закончить работы на развязке МКАД с Алтуфьевским шоссе до конца года

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу - завершить работы по реконструкции развязки МКАД с Алтуфьевским шоссе до конца текущего года. В среду мэр ознакомился с ходом работ на данном объекте.

Реконструкция транспортной развязки на пересечении МКАД с Алтуфьевским шоссе была начата в октябре 2020 года и по контракту должна быть завершена в I квартале 2023. Проект предусматривает замену устаревшего сооружения "клеверного" типа на современную развязку с направленными съездами большей пропускной способности.

"У нас на севере Москвы одновременно ведется реконструкция двух развязок - на Алтуфьевском и Осташковском шоссе, что должно улучшить транспортную доступность 1 млн человек из Москвы и Подмосковья. Работы ведутся в сложных условиях, не прекращая движение. Строители справляются с работой, по плану работы на Алтуфьевском шоссе должны быть завершены в 2023 году. Поставлена задача - сдать ее до конца этого года", - сказал Собянин.

Генеральный директор подрядчика ООО "ИФСК "АРКС" Алексей Денисов заверил мэра, что работы идут по графику, с учетом скорректированных сроков.

"Закончена половина путепровода, в феврале планируется переключить на него движение, и демонтаж правой части путепровода для завершения работ. Объект введем раньше контрактного срока", - отметил Денисов.

Согласно справке пресс-службы мэра, всего в рамках проекта будет построено 5,4 км дорог, включая два искусственных сооружения общей протяженностью 850 м.