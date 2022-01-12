Штамм "омикрон" выявлен у военного, прибывшего из Африки в Рязанскую область

ТАСС, 12 января. Штамм коронавируса "омикрон" выявили у военнослужащего, прибывшего в Рязанскую область из одной стран Африки в начале января 2022 года.

Заболевание протекает в легкой форме, так как он был вакцинирован, сообщили ТАСС в среду в оперштабе региона.

"По данным управления Роспотребнадзора по Рязанской области, в результате мониторинга выявлен штамм "омикрон" у военнослужащего, прибывшего на территорию региона в начале января 2022 года из африканской республики. Больной был своевременно изолирован. Заболевание протекает в легкой форме, так как он имеет законченный курс вакцинации против коронавирусной инфекции", - сообщили в оперштабе.

Как уточняется в Telegram-канале оперштаба региона, все необходимые мероприятия проведены в необходимом объеме, ситуация остается на контроле регионального управления Роспотребнадзора.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о том, что случаи заражения штаммом коронавируса "омикрон" зафиксированы в 13 регионах страны, в том числе, Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге, Башкирии и Ингушетии, Пермском крае, а также в Ростовской, Мурманской, Ленинградской, Орловской, Оренбургской, Рязанской и Нижегородской областях.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, с начала пандемии в Рязанской области зарегистрировано 62 552 случая заболевания, в том числе 75 за последние сутки. Вылечились 58 126 человек, отмечено 2 653 смертельных случая. Уровень коллективного иммунитета достиг 56,55%.