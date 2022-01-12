Программу реконструкции развязок на МКАД завершили на 80%, в работе еще четыре объекта

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Реконструкцию четырех транспортных развязок проводят на МКАД. Ранее работы были выполнены на 18 таких объектах, сообщили в среду в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

"Программа модернизации МКАД включает реконструкцию или новое строительство 22 развязок с вылетными магистралями. На сегодня мы выполнили 80% этой программы - завершена реконструкция 18 развязок. В работе - еще четыре развязки", - сказал мэр Москвы Сергей Собянин, чьи слова приводит пресс-служба.

С 2011 года были проведены реконструкция и строительство 18 развязок МКАД с общей протяженностью дорог более 150 км. "В настоящее время продолжаются работы по реконструкции четырех развязок на МКАД: с Алтуфьевским и Осташковским шоссе - увеличат пропускную способность прилегающих участков МКАД; с Липецкой улицей - обеспечит беспрепятственный выезд на федеральную трассу М-4 "Дон" и увеличит пропускную способность прилегающего участка МКАД; с улицей Верхние Поля - обеспечит беспрепятственный выезд с Южной рокады и увеличит пропускную способность прилегающего участка МКАД", - сообщили в мэрии.

Реконструкция и строительство развязок на МКАД является одним из приоритетов развития транспортной системы Москвы. Помимо реконструкции самих развязок проводятся комплексные мероприятия по расширению проезжей части МКАД за счет строительства боковых проездов и переходно-скоростных полос, а также по развитию прилегающей улично-дорожной сети. "Эта работа синхронизирована с реконструкцией вылетных магистралей внутри МКАД и на территории Московской области, что позволяет существенно увеличить их пропускную способность и обеспечить полноценную интеграцию транспортной инфраструктуры Москвы и Подмосковья", - добавили в пресс-службе.

Дорожное строительство

"Последние годы правительство Москвы поддерживает темпы строительства дорог - порядка 100 км в год. В 2011-2021 годах было построено 1 121,3 км дорог, что составляет 20% от существующей улично-дорожной сети. Возведены 331 искусственное сооружение (мосты, тоннели, эстакады) и 274 внеуличных пешеходных перехода. В планах на 2022 год - строительство 91 км дорог, 19 искусственных сооружений и десять пешеходных переходов", - сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что наиболее значимыми объектами, ввод которых запланирован на текущий год, являются следующие: завершение строительства прямого хода СВХ на участке от Алтуфьевского до Дмитровского шоссе; транспортная развязка на пересечении МКАД с Осташковским шоссе; реконструкция улицы Ивана Франко и Старо-Рублевского путепровода; улично-дорожная сеть на территории АДЦ в пос. Коммунарка; улично-дорожная сеть для обслуживания станции метро "Коммунарка"; реконструкция магистральной улицы "пл. Остафьево - г. о. Щербинка".

"Ключевым проектом ближайших лет остается строительство новых хордовых магистралей - СВХ, ЮВХ и Южной рокады", - заключили в мэрии.