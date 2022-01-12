Путин считает, что решать проблемы людей после ЧП на "Листвяжной" нужно неформально

На совещании с членами правительства в среду глава государства выслушал доклад губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева о том, как оказывается всевозможная поддержка пострадавшим и родственникам погибших после аварии на шахте "Листвяжная" в конце ноября. "Работа, безусловно, должна быть исключительно индивидуальной, потому что в жизни очень много вопросов, сложностей, мы не думаем о них, когда не сталкиваемся с проблемами подобного рода, а потом оказывается, что решить эти вопросы можно только в тесном контакте с теми людьми, от которых зависит принятие тех или иных решений и которые должны подходить к решению этих вопросов неформально", - указал Путин. Он поручил руководителю Кузбасса "иметь это в виду".

"Если что-то будет нужно от правительства, от президента, пожалуйста, незамедлительно к нам обращайтесь", - посоветовал Путин.

"Новый год - это светлый праздник, связанный с надеждами на лучшее будущее, впереди у нас еще и Новый год по старому стилю, но у кого-то праздник, а у кого-то беда и трагедия. Конечно, нужно сделать все, чтобы людей поддержать в этот сложный для них период времени", - сказал президент.